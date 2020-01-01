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İsrail Başbakanı Netanyahu dokunulmazlık başvurusunda bulunacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başsavcılığının üç ayrı yolsuzluk suçlamasıyla hakkında dava açmaya karar vermesi üzerine Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

01.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:50 İsrail Başbakanı Netanyahu dokunulmazlık başvurusunda bulunacak

Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başsavcılığının üç ayrı yolsuzluk suçlamalarıyla hakkında dava açmaya karar vermesi üzerine Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını söyledi.

Görevini kötüye kullandığı iddialarını reddeden Netanyahu, yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve dokunulmazlık hakkı olduğunu ifade etti.

Dokunulmazlık alabilmesi için Netanyahu'nun 120 milletvekilinin yarısından fazlasının desteğini alması gerekiyor. Ama dokunulmazlık başvurusu yapıldığı andan itibaren hakkındaki yasal süreçler de ertelenmiş oluyor.

Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapacağını kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına dört saat kala düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Netanyahu, "Demokrasilerde kimin yöneteceğini yalnızca halk seçer" dedi.

Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suiistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu'nun, İletişim Bakanı olduğu dönemde hakkında olumlu yapmaları için İsrail medyası patronlarına yüzlerce milyon dolar değerinde hukuki ve mali ayrıcalıklar tanıdığı iddia ediliyor.

Suçlamalar ne?

'Dosya 4000' olarak bilinen olayda, Netanyahu'nun telekomünikasyon şirketi Bezeq'e tanıdığı ayrıcalıklar karşılığında aynı şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde hakkında iyi haberler yazıldığı öne sürülüyor.

'Dosya 1000' olarak bilinen dosyada da Netanyahu, 2007-2016 yılları arasında iş insanlarından 'hediye adı altında' 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı ve karşılığında iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor.

'Dosya 2000'deki iddialar da Netanyahu'nun 'rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve güveni kötüye kullandığı' yönünde.

İsrail yasaları uyarınca bir milletvekili, adli takibatın dürüst ilerlemediği dahil bir dizi gerekçe ile dokunulmazlık talebinde bulunabilir.

Netanyahu dokunulmazlık başvurusunu sürenin dolduğu Çarşamba günü sonuna kadar yapmasaydı Pazar gününe kadar hakkındaki iddianame mahkemeye iletilecek ve yargı süreci başlayacaktı.

17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca, İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

Siyasi çıkmazın içindeki İsrail'de meclisin Netanyahu'nun yapacağı dokunulmazlık başvurusunu da 2 Mart'taki seçimden önce ele alması beklenmiyor.

Meclis, dokunulmazlık hakkı tanınması kararını verirse, Netanyahu milletvekili olarak kaldığı sürece hakim karşısına çıkmayacak.


Başsavcı, İsrail, Dünya
BBC


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