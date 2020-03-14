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İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak

İsrail Savunma Bakanlığı ise henüz test veya aşı konusunda sıradışı bir buluş olmadığını açıkladı.

14.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:02
İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak

Koronavirüsün ( Covid-19 ) tedavisi için araştırmalar sürerken İsrail basını ülkedeki Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yakın zamanda koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklayacağını yazdı. Ancak aşının güvenli şekilde kullanılması için aylar sürecek test ve deneylerin yapılması gerekiyor.


Habere göre İsrail'deki bilim insanları koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ilerlemeler arasında virüs bulaşan kişiler için antikorların üretimi ve aşının geliştirilmesi de var.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İsrail, Dünya

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