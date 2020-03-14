İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak
İsrail Savunma Bakanlığı ise henüz test veya aşı konusunda sıradışı bir buluş olmadığını açıkladı.
14.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:02
Koronavirüsün ( Covid-19 ) tedavisi için araştırmalar sürerken İsrail basını ülkedeki Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yakın zamanda koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklayacağını yazdı. Ancak aşının güvenli şekilde kullanılması için aylar sürecek test ve deneylerin yapılması gerekiyor.
Habere göre İsrail'deki bilim insanları koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ilerlemeler arasında virüs bulaşan kişiler için antikorların üretimi ve aşının geliştirilmesi de var.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, İsrail, Dünya
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