İsrail Basınına Konuşan Üst Düzey Yetkili, İsrail'in Lübnan'a Girebileceğini Söyledi

İsrail basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan sınırında başlattığı "Kuzey Kalkanı" isimli operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrailli üst düzey bir yetkili " İran'dan silah transferine yönelik bir koridor olması durumunda Lübnan'a girebileceklerini" söyledi.

"LÜBNAN'A GİRMEK GİRMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Yerel basında yer alan haberlere göre söz konusu yetkili, sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin "Eğer İran'dan Lübnan'a silah transferi koridoru varsa, Lübnan vahim bir durumla karşı karşıya kalır. Bu durumda Lübnan'a girmek zorunda kalabiliriz" dedi.

"KÖYLERİ ELE GEÇİRMEK İÇİN KAZILDI"

Lübnan'dan başlayıp İsrail topraklarına kadar ulaştığı öne sürülen tünellerin geniş ve büyük olduğunu söyleyen yetkili, "Bu tüneller çok sayıda gücü İsrail topraklarına geçirerek bölgede bir dizi ölümcül saldırı düzenlemek, kaçırma girişiminde bulunmak ve köyleri ele geçirmek gibi amaçlar için kazıldı" iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.