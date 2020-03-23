Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail Başsavcılığı 'Şeyh Raid Salah'ın koronavirüs nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi' talebini... - Haberler

İsrail Başsavcılığı "Şeyh Raid Salah'ın koronavirüs nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi" talebini...

İsrail Başsavcılığı, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak olan hapis cezasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi talebini reddetti.

23.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:36
İsrail Başsavcılığı
İsrail Başsavcılığı, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak olan hapis cezasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi talebini reddetti.
Şeyh Salah'ın savunma heyetinde yer alan Avukat Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yayılan Kovid-19 nedeniyle dün İsrail Başsavcılığına Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ancak başvurularının reddedildiğini belirtti.
Zabarka, İsrail basınında söz konusu virüsün cezaevlerine de sıçradığı yönünde haberler yer aldığına dikkati çekerek, İsrail Başsavcılığının bu küresel salgını görmezden geldiğini, Şeyh Salah'ın tecil başvurusunu reddettiğini kaydetti.
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını beklediklerini ifade eden Zabarka, mahkemenin de savcılıkla aynı kararı vermesi durumunda Şeyh Salah'ın "cezasını" çekmek üzere çarşamba sabahı Hayfa yakınlarındaki Celme Cezaevine teslim olması gerektiğini belirtti.
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahküm etmişti.
Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.
İsrail mahkemesi, 24 Kasım 2019'daki duruşmada, Şeyh Salah'ı kendisine yöneltilen 4 ayrı iddiadan suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza açıklamamıştı.
Şeyh Salah'ın avukatlarından Zabarka, AA muhabirine, İsrailli yargıcın, Salah'ı "terör örgütüne destek olmak" dahil yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirmişti.
Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı
İsrail güçlerinin yakın merceğinde bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.
Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.
İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'deki duruşmada, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet alanı, elektronik bileklik ve benzeri "teknik işlemler" tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Toplam 11 ayını cezaevinde geçiren Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet cezası bulunuyordu.
İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Şeyh Raid Salah, Başsavcı, İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Niksar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli - Haber G20 Maliye Bakanları "online" toplandı - Haber Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı - Haber Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 14 kişi cezaevine gönderildi - Haber Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak - Haber Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading