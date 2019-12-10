İsrail Başsavcısı, Batı Şeria'yı himayesi altına almak isteyen Netanyahu'yu uyardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti. İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit, İsrail liderini planlarını hayata geçirmemesi için tenkit etti.

ULUSLARARASI CEZA SORUŞTURULMASINA SEBEP OLUR

Haaretz gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi.

ULUSLARASI CEZA MAHKEMESİ BÖLGEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.

UCM Savcılık Ofisi'nin 5 Aralık'ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail'de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan 'endişe verici' tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.