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İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi İsrail askerlerinin zırhlı araçları İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

24.08.2019 16:48
İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi
İsrail askerlerinin zırhlı araçları
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki dağlık bölgelerdeki Ayn Ginya ile Ayn Arik kasabalarına baskın düzenleyip bölgedeki dükkanların güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.
Kaynaklar, evlere baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.
İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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