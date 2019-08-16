Haberler» 3. Sayfa» Haber

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Beytulehim'de "2 İsrail vatandaşını araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

16.08.2019 17:27 İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Beytulehim'de "2 İsrail vatandaşını araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'daki Beytulehim ilinde aracını kullanan Filistinli bir kişi, ezme girişiminde bulunarak 2 İsrailli vatandaşı yaraladı. Yaralanan iki İsraillinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın ardından İsrail askerleri, Filistinli şahsa ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yayınlanan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:48   Cezaevi firarisi hamile kadın teslim oldu
18:47   Tek katlı ev alev alev yandı
18:47   Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı
18:47   Bayburt'ta 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası kamerada
18:44   Otomobil bahçeye uçtu
18:42   Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada
18:38   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı