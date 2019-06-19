19.06.2019 10:52
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İsrail Batı Şeria'da Filistinli aileye ait evi yıktı

İsrail Batı Şeria

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait inşa halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait inşa halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
Yerel kaynaklar, Batı Şeria'nın güneyindeki Eriha kenti yakınlarında yapımı süren evin İsrail askerleri tarafından iş makineleriyle yıkıldığını belirtti.
Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evin Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.
İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.
Kaynak: AA
Batı Şeria, İsrail, Güncel

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