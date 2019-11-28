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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı.

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı
askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı.
İsrail güçleri, El-Halil kentine bağlı Beyt Kahil köyüne sabaha karşı buldozerlerle baskın düzenledi. Bir İsrail askerini öldürmekle suçlanan 4 Filistinliye ait evlerin yıkımı sırasında köydeki gençler ile İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı.
İsrail askerleri yıkıma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.
İsrail, ağustos ayında El-Halil'in kuzeyinde yer alan Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde bir İsrail askerini öldürdükleri iddiasıyla Filistinli Kasım el-Asafira ve Ahmed Asafira kardeşler ile amca oğulları Nasir es-Asafira ve Yusuf Zuhur'u gözaltına almıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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