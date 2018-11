İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52



CENİN (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.Cenin'e bağlı Yabad Beldesi Belediye Başkanı Samir Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meriha Köyü'ne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Emin Hammude isimli Filistinliye ait evi yıktığını belirtti.İsrail yönetiminin Meriha Köyünü "C bölgesi" olarak sınıflandırdığını aktaran Ebubekir, burada yaşayan Filistinlilere hiçbir şekilde ev inşa etme izni verilmediği ifade etti.Ebubekir, İsrail'in hedefinin yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere bölgedeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmak olduğunu söyledi.Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.