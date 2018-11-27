İsrail Batı Şeria'da Hızla İlhaka Doğru Gidiyor"

27 Kasım 2018 Salı 14:51



27 Kasım 2018 Salı 14:51

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria'da varlığının, işgalden ilhak etmeye vardığına dikkati çekerek, "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor." dedi.El Cezire'nin internet sitesinde yer alan habere göre Lynk, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin son zamanlardaki artışını değerlendirdi.Batı Şeria'da ilhakın çok yakın olduğunu belirten Lynk, "İsrail, özellikle son 20 aydır ilhak sürecini hızlandırıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, işgalin ilhaktan ayırt edilemeyeceği bir noktaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in, BM'nin 40 Güvenlik Kurulu ve 100 Genel Kurul kararına rağmen yasa dışı yerleşim birimlerini inşa etmeye devam ettiğini ifade eden Lynk, BM Güvenlik Konseyi'nin "BM üyesi İsrail'in uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlaması" gerektiğini dile getirdi.Lynk, "İsrail, yerleşim birimlerinin kalıcılığını ve bölgede egemenliğini tamamen sağlayana kadar Batı Şeria'yı ilhak ettiğini açıklamaya gerek duymuyor. Yalnızca bu bile olayın uluslararası hukuka aykırı olması için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.El Halil'de inşa edilen yeni yerleşim birimlerini değerlendiren Lynk, bu yerleşim birimlerinin inşası İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kalma niyeti taşıdığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.Haberde, 1967 Savaşı'nın ardından İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze bölgelerinin 50 yıldır işgal edildiği anımsatılarak, "çözümün ufukta gözükmediği" vurgulandı.İsrail güvenlik kabinesinin, geçen yıl aldığı Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşası kararının ardından, 2016'da 42 olan yeni yerleşim birimi sayısı 2017'de 3,154'e, 2018'de de 3,167'ye çıktı.Raportör Lynk, BM Genel Kuruluna geçen ay sunduğu raporda İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini artırarak ilhak sürecini 2017 itibarıyla başlattığı konusunda uyarmıştı.İsrail'in imzaladığı, fakat henüz yasal olarak onaylamadığı 4'üncü Cenevre Sözleşmesi'yle devletlerin işgal ettiği topraklara vatandaşlarını göndermesi yasaklanmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen sene işgalin 50'nci yıl dönümüne ilişkin "Biz burada daima kalacağız. Köklerimizi derinleştirerek güçlenecek ve yerleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.