İsrail Batı Şeria'da İnşaatı Devam Eden Okulu Yıktı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:06



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:06

EL HALİL (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria 'nın El Halil kentinde inşaatı devam eden bir okulu "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli bedevilerin yaşadığı El Halil'deki Es-Simya bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek hafta açılması planlanan bir okulu yıktığını belirtti.Askerlerin bölgeyi giriş çıkışlara kapattığını, halkın ve bakanlık yetkililerinin okula ulaşmasını engellediğini aktaran Cubur, inşaatı devam eden okulun "C bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldığını kaydetti.Filistin Eğitim Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs 'ün kırsal bölgelerinde yaşayan ve İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunan Filistinli bedeviler için "Meydan Okuma Okulları" adlı projeyle birçok okul yapma kararı almıştı.Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.