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İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamayı artırdı

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamada, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılların aynı dönemine oranla artış yaşandığı bildirildi.

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:26İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamayı artırdı
yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı harcamada, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılların aynı dönemine oranla artış yaşandığı bildirildi.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberinde, Tel Aviv yönetiminin 2019'un ilk çeyreğinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 111,5 milyon dolar harcadığı belirtildi.
Filistinlilerin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bu yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamanın son 10 yılın aynı dönemine oranla en yüksek tutar olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca, İsrail'in söz konusu harcamalara ilişkin, geçen ay Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediğini" açıklayan Washington yönetimini de bilgilendirdiği kaydedildi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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