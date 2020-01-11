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İsrail bir haftada ikinci kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin doğusundaki tarım arazilerinin İsrail tarafından bir hafta içinde ikinci defa sular altında bırakıldığını açıkladı.

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:10İsrail bir haftada ikinci kez Gazze'deki tarım arazilerini sular altında bıraktı
Filistin Tarım Bakanlığı, Şeridi'nin doğusundaki tarım arazilerinin tarafından bir hafta içinde ikinci defa sular altında bırakıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in su kanalları ve baraj kapaklarını açması sebebiyle Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye'deki tarım alanlarının sular altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada, buğday, arpa, lahana, bezelye ve çiçek ekili 1000 dönümlük arazinin sular altında kaldığı ve çiftçilerin büyük zarara uğradığı aktarıldı.
İsrail, 5 Ocak'ta yine baraj kapaklarını açmış, yüzlerce dönümlük tarım arazisi ve hayvan çiftlikleri su altında kalmıştı.
Bölgede birçok baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oluyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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