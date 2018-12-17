İsrail Büyükelçisi: Rumlarla İlişkilerimiz Eşi Görülmemiş Şekilde Yüksek Seviyede

İSRAİL'in Rum Kesimi Büyükelçisi Shmuel Revel, "Kıbrıs(Rum Kesimi) ile İsrail
arasındaki ilişkiler eşi görülmemiş şekilde yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi. Revel, "2019 yılında ilişkilerin daha da geliştirileceğini bekliyoruz" diye konuştu. "İsrail ve Kıbrıs (Rum Kesimi), bugün ülkelerimiz ve bölgemiz için ortak bir gelecek yaratmak amacıyla yakın bir işbirliğinde bulunuyorlar" diye devam eden Revel, "İstikrar ve güvenliği birlikte teşvik ediyoruz; acil durumları birlikte ele alıyoruz ve tıp alanında birlikte çalışıyoruz. Çok büyük enerji beklentileri ve sinerjiler geliştiriyoruz" dedi.
İSRAİL, YUNANİSTAN VE RUM LİDER ZİRVEDE BULUŞACAK
Revel, İsrail'in Beersheba kentinde 20 Aralık
'ta Rum Kesimi, Yunanistan
ve İsrail liderlerinin yapacağı ortak zirve öncesinde Rum Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı. Zirvede siber güvenlik, yenilik ve araştırma alanlarının da ele alınacağını ifade eden Revel şöyle devam etti;
"En büyük hedefimiz Doğu Akdeniz
bölgesinde istikrar, güvenlik ve refahı teşvik etmektir. Özellikle enerji ve turizm alanlarında ortak fırsatları paylaşıyoruz. Aynı zamanda ortak sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Aynı görüşleri paylaşan ülkelerle terörizm ve aşırılık ile ilgili artan tehditleri ele almamız gerekir." Ankara
'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu ile ilgili bir soruya Revel, "Doğu Akdeniz ve Ege
bölgesinde güvenlik konusunda endişe yaratan, uluslararası hukuka aykırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı olan her hangi bir eyleme karşıyız" cevabını verdi.
RUMLARDA ABD
MEMMUNİYETİ
Rum Dışişleri Bakanı
Nikos Christodoulidis de; ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa
ve Avrasya
İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Kathimerini gazetesine verdiği demeci yorumladı.
Christodoulidis, "Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) egemenlik haklarının uygulanmasıyla ilgili (ABD'nin gönderdiği) mesaj sanıyorum açıktır, ilk kez bu kadar aşikar" dedi.
Wess Mitchell, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda; "Özellikle ABD gemileri işin içindeyken, Kıbrıs sularındaki hiçbir engelleme girişimini dostane karşılamayız" demişti. - Karahasan
Kıbrıs Rum Kesimi,Kıbrıs,İsrail
Kaynak: DHA