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İsrail Cumhurbaşkanı, koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat mühlet verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet verdi.

14.04.2020 04:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 04:18
İsrail Cumhurbaşkanı, koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat mühlet verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet verdi.
Mavi-Beyaz İttifakı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gantz gece geç saatlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon müzakerelerinde büyük ilerleme katettiği ve bugün hükümeti ilan edebilecekleri ifade edildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre ise Rivlin, Netanyahu ile Gantz'ın ortaklaşa yaptığı ek süre talebine olumlu yanıt verdi. Buna göre Rivlin, koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat süre verdi.
Gantz dün bir televizyon kanalında, Netanyahu'yu koalisyonun kurulması konusunda acele etmeye çağırmıştı. Netanyahu ise buna cevap olarak "Gantz, seni Başbakanlık Konutu'nda bekliyorum. Gel, bu akşam hükümeti kuralım." demişti.
İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, Rivlin'in, koalisyonu kurması için Mavi-Beyaz lideri Gantz'a ek süre vermeyeceği belirtilmişti.
Açıklamada, Gantz ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmak için pazartesi akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini İsrail Meclisine verebileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel
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