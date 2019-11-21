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İsrail Cumhurbaşkanı, parlamentodan yeni bir başbakan seçmesini istedi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz'ın hükümet oluşturma girişimlerinin başarısız olmasının ardından, üçüncü defa seçime gidilmesini önlemek için parlamentodan yeni bir başbakan seçilmesini istedi.

21.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:04İsrail Cumhurbaşkanı, parlamentodan yeni bir başbakan seçmesini istedi

Reuven Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz'ın hükümet oluşturma girişimlerinin başarısız olmasının ardından, üçüncü defa seçime gidilmesini önlemek için parlamentodan yeni bir başbakan seçilmesini istedi.

Rivlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 21 gün boyunca bir hükümet kurma görevi atanacak olan yeni başbakan seçme sorumluluğu Knesset'e (İsrail parlamentosu) verilmiştir" dedi. Parlamentonun 11 Aralık'a kadar bir başbakan seçmesi beklenirken, bunun sağlanamaması durumunda 2020'de genel seçime gidilecek.

Söz konusu politik çıkmazın çözülmesi için bir süredir çağrıda bulunan Rivlin, parlamento başkanı Yuli Edelstein'a tasarıyı teslim etti. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Edelstein, hiçbir tarafın seçime gitmek istemediğini belirtirken, şu yorumu yaptı:

"Gelecek üç hafta içinde güçlü bir hükümet kuracak ve İsrail halkı için yeniden göreve dönecek bir koalisyon kurulmasını sağlayabilmek amacıyla elimden geleni yapacağım."



Cumhurbaşkanı, Hükümet, İsrail, Dünya

Kaynak: DHA

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