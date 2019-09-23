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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül seçimlerini önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

23.09.2019 22:19İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül seçimlerini önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen erken seçimin ardından İsrail'de 'koalisyon hükümeti maratonu' başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimleri önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu'yu toplantıya davet ederek, iki liderle görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı. Henüz kimseye hükümet kurma görevi vermeyen Rivlin, Gantz'ın Mavi-Beyaz İttifakı'nın ve Netanyahu'nun Likud Partisi'nin birlikte hükümeti kurması gerektiğini ifade etti.

İsrailliler, 17 Eylül'de 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için 6 ay içinde ikinci kez sandığa gitmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Erken seçimi başa baş tamamlayan Benny Gantz ve Binyamin Netanyahu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı. 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu için 61 milletvekili gerekiyor. - TEL AVİV

Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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