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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyonu kuramaması üzerine yasalar gereği hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi.

16.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:46
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyonu kuramaması üzerine yasalar gereği hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi.
Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gantz'ın kendisine tanınan sürede koalisyonu kuramaması nedeniyle hükümeti kurma görevini Meclis'e vereceğini belirtti.
İsrail Meclisi'nin hükümeti kuracak bir isim üzerinde anlaşmasını umduğunu kaydeden Rivlin, "Ümit ederim ki milletvekilleri hükümeti kuracak çoğunluğu bulur ve dördüncü kez seçime gidilmesini engeller." ifadesini kullandı.
Rivlin'in 2 Mart'ta yapılan seçimlerin galibi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyonu kurma görevini vermemesi ise dikkati çekti.
İsrail Meclisi'nin 21 gün içinde hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlemesi gerekiyor. Aksi takdirde ülke yeniden erken seçime gidecek.
Üç erken seçime rağmen koalisyon krizi çözülemedi
İsrailli seçmen bir yıl içinde, ülkedeki koalisyon krizi nedeniyle 2 Mart'ta üçüncü kez sandık başına gitmişti.
Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli Meclis'e 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Mavi-Beyaz 33'te kalarak ikinci olmuştu.
Rivlin, 16 Mart'ta hükumeti kurma görevini partisi seçimde ikinci olsa da 15 milletvekiliyle Meclis'in üçüncü büyük grubu olmayı başaran Ortak Arap Listesi Bloku'nun da desteğini alan Gantz'a vermişti.
Gantz, partisinden gelen itirazlara rağmen Meclis Başkanlığına adaylığını açıklamış ve Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun oylarıyla seçilmişti.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri hız kazanırken, Yeş Atid ve Telem Partisi, Mavi-Beyaz İttifakı'ndan ayrılmıştı.
Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandırmak istiyor
Mavi-Beyaz İttifakı liderinin kendisine tanınan süre içinde hükümeti kuramamasına rağmen Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Ancak iki liderin daha anlaşamadığı ifade ediliyor.
Yerel basındaki haberlerde, iki liderin birçok konuda anlaştığı ancak Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandıran bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istediği, Mavi-Beyaz İttifakı'nın ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.
Söz konusu haberlerde, Likud'un, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağına hükmetmesinden korktuğu için Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmak istediği ifade ediliyor.
İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için Meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel
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