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İsrail'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu

İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

14.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:58
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
İsrail 'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs 'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı.
Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok
Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.
İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Jerusalem Post, İsrail, Kudüs, Güncel
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