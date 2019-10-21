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BBC

İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümeti kuramadığını açıklayarak görevi rakibine devretti

İsrail'de son 10 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümeti kuramadığını açıklayarak görevi, rakibi olan Mavi ve Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a bıraktı.

21.10.2019 22:19İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümeti kuramadığını açıklayarak görevi rakibine devretti

İsrail'de son 10 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümeti kuramadığını açıklayarak görevi, rakibi olan Mavi ve Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a bıraktı.

Netanyahu, Eylül ayında düzenlenen seçimlerde birinci gelmesine rağmen tek başına çoğunluğu sağlayamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise görevi hükümeti kurma olasılığı daha yüksek diyerek Netanyahu'ya vermişti.

17 Eylül'deki seçimde Gantz'in partisi küçük bir oy farkıyla Netanyahu'nun partisinin önüne geçmiş; 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) merkez sol Mavi ve Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanırken Netanyahu'nun lideri olduğu muhafazakar Likud 32 sandalye elde etmişti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, son seçimde meclise giren milletvekillerine kendi aday önerilerini sormuş; meclisin 55 üyesi Netanyahu derken 54'ü Gantz demişti.

Netanyahu Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulundu, ancak Gantz teklifi reddetti.

Bu yıl iki tane seçimin düzenlendiği ülkede tekrar bir seçimin önüne geçmeye çalışacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Gantz'a hükümeti kurmaya çalışması için birkaç hafta verdiğini açıkladı.

Hükümetin kurulması için 61 koltuğa ihtiyaç duyuluyor.


Cumhurbaşkanı, İsrail, Eylül, Dünya
BBC


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