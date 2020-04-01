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İsrail'de cezaevlerinde Kovid-19 tehlikesi baş gösterdi

İsrail'in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı Filistinliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı tespit edilirken, Filistinli makamlar, cezaevlerindeki tehlikeye dikkati çekti.

01.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:04
İsrail'de cezaevlerinde Kovid-19 tehlikesi baş gösterdi
İsrail 'in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı Filistinliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı tespit edilirken, Filistinli makamlar, cezaevlerindeki tehlikeye dikkati çekti.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli Nureddin Sarsur'a Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, Sarsur'un 18 Mart 2019'da tutuklandığı ve tutukluluk sürecini işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında bulunan Ofer Cezaevi ile Binyamin Soruşturma Merkezi'nde geçirdiği kaydedildi.
Kovid-19 teşhisi konulan Sarsur'un temasa geçtiği diğer tutukluların tespit edilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu "suçtan" sorumlu olduğu vurgulandı.
Filistin Esirler Heyeti, pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail'in cezaevlerindeki 3 gardiyana koronavirüs bulaştığını duyurduğunu belirtmiş ve başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşlara Filistinli tutukluları korumak üzere acilen devreye girme çağrısı yapmıştı.
İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) de daha önce yaptığı açıklamada Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel
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