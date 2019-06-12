12.06.2019 15:09
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İsrail'de denizde boğulan işçi toprağa verildi

İsrail

İSRAİL'de serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk (49), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

İSRAİL'de serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk (49), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.
Çalışmak için gittiği İsrail'in Tel Aviv kentinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, dün uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan Ordu'nun Ünye ilçesine götürülen Öztürk'ün cenazesi, öğlende Yenikent Mahallesi Ekincik Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.


- Ordu
Kaynak: DHA
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