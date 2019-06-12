İsrail'de denizde boğulan işçi toprağa verildi

İSRAİL'de serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk
(49), memleketi Ordu
'nun Ünye
ilçesinde toprağa verildi.
Çalışmak için gittiği İsrail
'in Tel Aviv
kentinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, dün uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı
'na getirildi. Buradan Ordu'nun Ünye ilçesine götürülen Öztürk'ün cenazesi, öğlende Yenikent
Mahallesi Ekincik Merkez
Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.
- Ordu
Kaynak: DHAÜnye
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