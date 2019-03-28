İsrail'de Dünyanın En Uzun Tuz Mağarası Ortaya Çıkarıldı

Kaynak: İHA

İsrail'de Ölü Deniz'e açılan dünyanın en uzun tuz mağarası ortaya çıkarıldı.İsrailli mağara araştırmacısı, Ölü Deniz yakınlarında sarkıtlarla dolu dünyanın en uzun tuz mağarasının bulunduğunu açıkladı. Malham adındaki mağara, İsrail'in 10 kilometre uzunluğundaki en büyük dağı olan Sodom Dağı'nı geçerek Ölü Deniz'in güneybatı köşesine açılıyor.Mağarada tuz sarkıtları bulunuyor ve bazı duvarlar tuz kristalleriyle parlıyor: Bazı sarkıtların ucunda ise tuzlu su damlaları görülebiliyor.5 kilometrenin haritası çıkarılmıştıMalham Tuz Mağarası, 1980'lerde 5 kilometrelik bir bölümünün haritasını çıkaran İbrani Üniversitesi Mağara Araştırma Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi olan Amos Frumkin'in çalışmaları aracılığıyla tanındı. Ancak araştırmacılar 2006'da İran'ın güneyindeki Qeshm Adası'nda yer alan N3 Mağarası'nın 6 kilometrelik haritasını çıkardı. Böylece mağaraya dünyanın en uzun tuz mağarası statüsü verildi.İsrailli mağara kaşifi Yoav Negev, iki yıl önce Frumkin'in çalışmalarını tamamlamaya karar verdi ve Bulgar mağara araştırmacılarından yardım istedi.Lazerle harita çıkarıldıİsrail Mağara Kaşifler Kulübü'nün kurucusu olan Negev, 8 Avrupalı kaşif ve yerel halktan oluşan 20 kişilik bir heyet hazırlamak için üniversitenin araştırma merkezinde görevli Boaz Langford ile güçlerini birleştirdi. Negev ve ekibi 2018'de mağarayı haritalandırmak için 10 gün geçirdi.Bu yıl gerçekleştirilen ikinci 10 günlük araştırma gezisinde 80 yerel ve uluslararası kaşif birlikte mağaranın 10 kilometreden fazla olan uzunluğu belirleyerek, lazerlerle harita çıkardı.Sodom Dağı, ince fakat esnek bir kaya katmanıyla kaplı büyük bir tuz bloğudur. Nadir görülen çöl yağmuru kayalardaki çatlaklardan geçerek tuzu çözer ve Ölü Deniz'e gitmek üzere yol arar."İsrail'de buna benzer bir şey yok"Mağaranın iç kısmının büyük bir kısmı çölden gelen ince bir tozla kaplı. Bazı tuz ve toz renkli minerallerden oluşan büyük tuz levhaları, çarpıcı oluşumlara sahip.Negev yaptığı açıklamada, "İsrail'de buna benzer birşey yok" diyerek, mağaranın birbiri ardına gelen, mağara, geçit, iskele ve yaylalardan oluştuğuna işaret etti. Negev, "İsrail'deki en etkileyici ve karmaşık yapıya sahip, içinde bulunduğum en güzel ve en etkileyici alanlardan biri" dedi. - TEL AVİV