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İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten hayatını kaybetti

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

13.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:58
İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten hayatını kaybetti

İsrail 'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakshi'nin Kudüs'teki bir hastanede yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olduğu ve hayati fonksiyonlarında gerileme kaydedilmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

Eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, 1993-2003 yıllarında ülkede dini merci olarak görev yapmıştı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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