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İsrail'de Gantz'ın Meclis Başkanlığına adaylığı nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı dağıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ın Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle, liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı dağıldı.

26.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:28
İsrail'de Gantz'ın Meclis Başkanlığına adaylığı nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı dağıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ın Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle, liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı dağıldı.
Partisinden gelen itirazlara rağmen Ganzt'ın Meclis Başkanlığına adaylığını açıklamasından sonra, ittifakta yer alan Yeş Atid ve Telem Partisi Mavi-Beyaz'dan ayrıldıklarını duyurdu.
Bu kararın ardından Şubat 2019'da Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'a alternatif olarak öne çıkan Mavi-Beyaz İttifakı'nın siyasi hayatı sona erdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Mavi-Beyaz'ın önde gelen isimlerinden Yeş Atid lideri Yair Lapid çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmada, Gantz'ın tutumu nedeniyle ittifakın dağıldığını söyledi.
Ganzt, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılacak
Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtildi.
Meclis Başkanlığına tek aday olan Gantz'ın, bu göreve geldikten sonra Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılacağı ifade edildi.
Haberlerde, kurulacak hükümette Gantz'ın Dışişleri Bakanı olacağı, 2021'de de Netanyahu'nun yerine başbakanlık koltuğuna oturacağı dile getirildi.
Mavi-Beyaz'dan gelen itirazlara rağmen Gantz, bugün sürpriz şekilde Meclis Başkanlığına adaylık başvurusunda bulunmuştu.
İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi Likud 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Gantz'ın liderlğindeki Mavi-Beyaz 33 vekil çıkarmıştı.
Likud'un başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamış ve 58 milletvekilinde kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel

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