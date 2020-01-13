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İsrail'de hava üssünü su bastı, uçaklar zarar gördü

İsrail'de son bir haftadır yağan sağanak yağmur nedeniyle bir hava üssünü su bastı.

13.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:45İsrail'de hava üssünü su bastı, uçaklar zarar gördü

'de son bir haftadır yağan sağanak yağmur nedeniyle bir hava üssünü su bastı. Savaş uçaklarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan hava kuvvetlerine ait Hatzor hava üssünü su bastı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir haftadır yağan sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen sel sonucu savaş uçaklarının bulunduğu hangarı su bastığı ve birkaç savaş uçağının hasar gördüğü belirtildi.

Ayrıca ordunun açıklamasında, "Birkaç uçak zarar gördü, bakımları yapılıp ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacaklar" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, ordunun açıklamasında uçaklarda meydana gelen maddi hasarın boyutu konusunda bilgi verilmediği aktarılırken, bazı medya kuruluşları 8 uçağın zarar gördüğünü yazdı.



İsrail, Dünya

Kaynak: DHA

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