İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor

İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. Ülkede 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu liderliğindeki Likud Partisi 2 ay önce yapılan seçimlerin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadı. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın koalisyon hükümetine katılmak için zorunlu askerlik yasasının meclisten geçmesini şart koşması üzerine koalisyon görüşmeleri çıkmaza girdi. Netanyahu'nun partisi ise koalisyon görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine pazartesi günü ilk adımı atarak meclisin feshedilmesini öngören bir tasarıyı parlamentoya sundu.

İSRAİL 17 EYLÜL'DE TEKRAR SANDIK BAŞINA GİDECEK

Ülkede hükümet kurulması için verilen sürenin çarşamba günü dolmasının ardından İsrail Parlamentosu kendini feshederek erken seçim kararı aldı. Gece yarısından hemen sonra yapılan oylamada 45'e karşı 74 oyla parlamento feshedildi. İsrail'de gelecek erken seçimler için 17 Eylül'de sandık başına gidilmesi bekleniyor.

Ülkede iki ay önce yapılan seçimde Netenyahu liderliğindeki Likud, 120 sandalyeli mecliste 35 koltuk kazanmıştı. Başbakan Netenyahu'nun 3 ayrı yolsuzluk davası ise devam ediyor.