- İsrail'de hükümet protesto edildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56

- İsrail'de hükümet protesto edildiTEL AVİV - Gazze Şeridi'nin 48 saat bombardımanı ardından Hamas ile ateşkese varan İsrail hükumetine karşı protesto düzenlendi. Gazze Şeridi'nde İsrail ile direnişçiler arasında iki gündür devam eden çatışma, ateşkes sağlanarak sonlandı. Gazze'deki direniş grupları kararı kutlarken, Yahudi yerleşimciler İsrail hükümetine karşı slogan attı. Lastik yakarak yolları trafiğe kapatan İsrailli yerleşimciler, Filistinli gruplarla ateşkesi kabul eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.Öte yandan, İsrail'in son 48 saatte Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu ve 25 kişi yaralandı.