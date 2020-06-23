İsrail'de "ilhak" karşıtı protestolar devam ediyor - TEL

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi.

23.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:10
İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alana giriş öncesi göstericilere maske dağıtılırken, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar yapıldı.
İsrail bayrakları açan protestoculardan bazıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek üzerinde "suç başbakanı" yazılı maske taktı.
Protestocular, "Filistinlilerin hayatları değerlidir", "Filistin'e özgürlük" ve "İlhaka hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
"İlhak planı uygulanırsa İsrail Apartheid bir rejime dönüşür"
Protestoya destek veren İsrail vatandaşı Poliakine Dotan, AA muhabirine, İsrail'in "ilhak" planının Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi.
"İlhakı" planlanan bölgelerdeki Filistinlilere ne olacağı konusuna kimsenin değinmediğini dile getiren Dotan, "Büyük ihtimalle ilhak edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere vatandaşlık yerine oturum izni verilecek. Bu da bazı kişilerin (Yahudi yerleşimciler) tüm haklara, bazlarının (Filistinliler) ise kısmi haklara sahip olduğu aparthied bir rejim yaratacak. Böyle bir devletin parçası olmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Dotan, Filistinlilerin, İsraillilerle eşit haklara sahip olmasını istediğini sözlerine ekledi.
İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı. İsrail’de ’ilhak’ karşıtı protestolar devam ediyor - TEL

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Haber

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