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İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti

İsrail'de yeni tip koronavirüs tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta uygulanan kök hücre tedavisiyle iyileşti.

09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26

İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti. Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 Kovid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.

HASTALARIN TAMAMI İYİLEŞTİ

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi. Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

İSRAİL'DEKİ SON DURUM

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.

İsrail’de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Dünya, Güncel
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