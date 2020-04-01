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- İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi

- İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi İsrail'de Filistinli bir gencin korona virüs önlemlerine uymadığı iddia edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

01.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:01
- İsrail 'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi
TEL AVİV - İsrail'de Filistinli bir gencin korona virüs önlemlerine uymadığı iddia edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Halk olayı protesto ederken, 4 kişi gözaltına alındı.
Tüm dünya korona virüs salgını kapsamında sert önlemler almaya devam ediyor. İsrail polisi, korona virüs önlemlerine uymadığı iddiası ile başkent Tel-Aviv'de bulunan Yafa'da Filistinli bir genci gözaltına aldı. Olay sonrası İsrail'de yaşayan Filistinliler, İsrail polisini protesto ederek, polisi ırkçılık yapmakla suçladı. Filistinliler, gözaltına alınan gencin bir suç işlemediğini vurgularken, polis karşıtı sloganlar atarak kentte yolları kapattı ve lastik yaktı. İsrail polisi, protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek, çok sayıda Filistinliyi darp etti.
İsrail polisi, çıkan olaylarda ekiplere saldıran 4 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
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- İsrail’de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tel Aviv, İsrail, Polis, Güncel

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- İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi
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