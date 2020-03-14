İsrail'de korona virüs paniği
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs İsrail'de de vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.
14.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:11
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs İsrail 'de de vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Virüs endişesi yaşayan İsrailliler marketlerde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs İsrail'i de etkisi altına aldı. İsrail Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkedeki korona virüs vak'a sayısının 164'e çıktığını ve bunlardan 3 kişinin durumun ciddi olduğunu duyurdu. Ülkede korona virüs vak'a sayısının artmasıyla İsrail halkı büyük panik yaşıyor. İsrail Hükümeti'nden virüse karşı tedbirler alınırken, panik yaşayan vatandaşlar marketlere giderek gıda ve sağlık ürünlerini satın alıyor. Vatandaşların marketlere akın etmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu ve bazı marketlerde raflar boşaldı. - TEL AVİV
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs İsrail'i de etkisi altına aldı. İsrail Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkedeki korona virüs vak'a sayısının 164'e çıktığını ve bunlardan 3 kişinin durumun ciddi olduğunu duyurdu. Ülkede korona virüs vak'a sayısının artmasıyla İsrail halkı büyük panik yaşıyor. İsrail Hükümeti'nden virüse karşı tedbirler alınırken, panik yaşayan vatandaşlar marketlere giderek gıda ve sağlık ürünlerini satın alıyor. Vatandaşların marketlere akın etmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu ve bazı marketlerde raflar boşaldı. - TEL AVİV
Kaynak: İHA
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