Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler

İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Koronavirüsün yayıldığı ilk aylarda hastalık görülmediği için komplo teorilerine konu olan ve hastalığı bilerek çıkardığı söylenen ülkelerden olan İsrail'de 4 gün arayla koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

24.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:48

İsrail 'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Hastalığın yayıldığı ilk zamanlarda İsrail'de vaka görülmemesi nedeniyle hastalığı ABD ve İsrail'in yaydığına yönelik komplo teorileri ortaya atılmıştı. Ülkede ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşti.

BAŞKA BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE BAŞVURDU

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koornavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

İsrail’de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
’Ciğerlerimde cam var’ diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var Haberler
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek Haberler
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek

Son Dakika Dünya Haberleri

18:38: Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı - Haberler 18:38: Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu - Haberler 18:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak - Haberler 18:34: Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir - Haberler 18:34: Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading