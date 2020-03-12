İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.
12.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.
Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.
Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.
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Kaynak: AA
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