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İsrail'de koronavirüs nedeniyle işsizlik yüzde 26'ya yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik problemler sonucu 950 bine yakın kişi işinden ayrıldı ve işsizlik yüzde 26'ya çıktı.

13.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:56
İsrail'de koronavirüs nedeniyle işsizlik yüzde 26'ya yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik problemler sonucu 950 bine yakın kişi işinden ayrıldı ve işsizlik yüzde 26'ya çıktı.
İsrail Kanal13 televizyonuna göre, İş Kurumu Ofisi, nisan ayında ülkede 100 bin kişinin daha işsiz kaldığını açıkladı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınının başladığı mart ayının başından bu yana işsiz kalanların sayısının 946 bine çıktığı ifade edildi.
İşsiz kalanların yüzde 88,7'sinin salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrıldığına işaret edilen açıklamada, yüzde 6,9'unun da tamamen işten çıkarıldıklarına vurgu yapıldı.
Açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinli Müslüman, Dürzi ve Hristiyanlar arasında işsizlik geçen ay yüzde 17,6 iken, bu oranın bu ay yüzde 25,5'e yükseldiği belirtildi.
İşsizlik yüzde 4'ten yüzde 26'ya çıktı
Ülkedeki toplam işsiz sayısının 1 milyon 85 bine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, böylece işsizlik oranının yüzde 26'ya yükseldiği ifade edildi.
İsrail makamlarına göre, mart öncesinde ülkedeki işsizlik oranı sadece yüzde 4 civarındaydı.
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e, vaka sayısı da 11 bin 235'e ulaşmıştı.
Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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