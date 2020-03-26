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İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni tip koronavirüs salgınına yakalananların sayısının 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldiğini açıkladı.

26.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:56

İsrail 'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısının 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 39'unun sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

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Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede sağlık sisteminin çökmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Ülkedeki sağlık sisteminin çökmesini önlemek için sıkı politikalar benimsenmesi çağrısında bulunan Netanyahu, İsrail halkının kendi kendine sıkı bir disiplin uygulaması gerektiğini, aksi takdirde bir felaket yaşanacağını kaydetti.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İsraillilere daha fazla sınırlamalar getirilebileceğini ifade eden Netanyahu, şunları kaydetti:

"Virüse yakalananların sayısı her 3 günde bir katlanarak artıyor. İki hafta içinde kendimizi, birçoğu ölüm riski taşıyan binlerce hasta ile karşı karşıya bulabiliriz. Bu nedenle size söylüyorum, eğer durumda herhangi bir iyileşme olmazsa, o zaman gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar hariç, tam bir kapatma (karantina) uygulamaktan kaçış olmayacaktır."

Netanyahu, birkaç gün içinde ülke genelinde karantina uygulamasına başlanacağını öngörerek bunun için tüm hukuki ve lojistik hazırlıkların sürdürdüğünü söyledi.

İTALYA, İNGİLTERE VE ABD'DE DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

ABD'de ise koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 593'ten 802'ye, vaka sayısı ise 46 bin 481'den 55 bin 238'e yükseldi. İngiltere'de de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 433'ten465'e çıktı, vaka sayısı da 9 bin 529 oldu.

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İsrail’de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369’a yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel

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İsrail'de koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi

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