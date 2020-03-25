İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
25.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:00
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Kovid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 100 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 30'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu, 58 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Kovid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 100 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 30'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu, 58 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
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Kaynak: AA