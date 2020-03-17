İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 324'e yükseldi
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurdu.
17.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:18
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 20 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 11 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 324'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlıktan "evden çıkmayın" çağrısı
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıkladı.
Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurdu.
Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 20 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 11 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 324'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlıktan "evden çıkmayın" çağrısı
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıkladı.
Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurdu.
Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
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Kaynak: AA
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