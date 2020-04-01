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İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?

İsrail hükümeti koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemler alırken, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler kurallara uymamakta ısrar ediyor. Bugüne kadar toplam 5 bin 591 koronavirüs vakası tespit edilen ülkede, bu vakalar daha çok Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerde görülüyor

01.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:29
İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?
İsrail 'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymayarak aykırı hareket eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin bu tutumu, ülkede salgının hızla yayılması sonrası tartışmalara neden oldu.

Hükümetin aldığı önlemlere uymayı reddeden Haredi Yahudilerin, toplu ibadetlerin yanı sıra dini eğitim verilen okulları açık tutma ısrarının da salgının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İsrail, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi? - Haberler

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