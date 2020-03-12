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'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası

İsrail'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.

12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası
İsrail 'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İsrail, Ekonomi

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