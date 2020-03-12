'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası
İsrail'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.
12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
İsrail 'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.
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Kaynak: Dunya.com
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