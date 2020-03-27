İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
27.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:34
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Hayfa'daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35'e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kaydedilmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Hayfa'daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35'e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kaydedilmişti.
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Kaynak: AA