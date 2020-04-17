İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.
17.04.2020 06:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:46
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: AA