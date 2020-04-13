Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a, vaka sayısı ise 11 bin 235'e yükseldi.

13.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:56
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a, vaka sayısı ise 11 bin 235'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 110'a ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, 1689 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:51: Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı - Haber 11:50: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi - Haber 11:48: Yeşilay "sigarayı bırakmanın tam zamanı" diyor - Haber 11:48: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği - Haber 11:46: YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler