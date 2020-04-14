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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e, vaka sayısı ise 11 bin 868'e yükseldi.

14.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:48
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e, vaka sayısı ise 11 bin 868'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 118'e ulaşırken, 282 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 868'e çıktığı kaydedildi.
2 bin kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, 2 bin kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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