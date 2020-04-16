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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a, vaka sayısı ise 12 bin 591'e yükseldi.

16.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:44
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140'a yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a, vaka sayısı ise 12 bin 591'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 140'a ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 591'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hastalardan 174'nün durumunun ağır olduğu, 2 bin 624 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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