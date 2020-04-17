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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı.

17.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:38
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 148'e ulaşırken, 97 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.
3 bine yakın kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 182'sinin durumunun ağır olduğu, 2 bin 967 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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