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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.

09.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:58
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.
1000'den fazla kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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