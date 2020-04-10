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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e çıktı.

10.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:02
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 95'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 95'e ulaştığını, 1061 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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