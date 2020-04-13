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İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, salı akşamından perşembe sabahına kadar da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

13.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:20
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, salı akşamından perşembe sabahına kadar da sokağa çıkma yasağı ilan etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.
Netanyahu, 14 Nisan Salı akşamından 16 Nisan Perşembe sabahına kadar şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirtti.
Aynı tarihlerde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyuran Netanyahu, ekmek satan fırınların veya dükkanların da çarşamba günü yerel saatle 16.00'dan perşembe 02.00'ye kadar kapalı olacağını ifade etti.
Netanyahu ayrıca halka Pesah (Hamursuz) Bayramı'nın ardından başlayan Mimouna Bayramı kutlamalarını iptal etme çağrısı yaptı.
Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve kısa süreli sokağa çıkma yasağı kararının, 8-15 Nisan'da kutlanan Hamursuz Bayramı'nın son günlerinde alınması ise dikkati çekti.
İsrail Başbakanı, Pesah'ın başladığı 8 Nisan akşamı da ülkede kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 11 bin 235 Kovid-19 vakası görülürken, 115 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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